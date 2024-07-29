Стало известно возможное название следующего крупного расширения для Starfield

Этой осенью Starfield получит первое крупное расширение Shattered Space, а в сети уже появилось возможное наименование следующего дополнения для космического приключения. Возможно, оно будет называться Starborn.

© Скриншот

Пользователи заметили, что пару недель назад Bethesda зарегистрировала права на «Starborn». Этим словом во вселенной Starfield называют людей, которые получили возможность перемещаться между альтернативными вселенными.

Если готовящееся дополнение действительно получит наименование Starborn, оно, вероятно, выйдет не раньше 2025 года. В любом случае, мы узнаем о планах Bethesda в ближайшие месяцы: возможно, на gamescom или шоу вплоть до The Game Awards в декабре.