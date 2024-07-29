Россияне распробовали геймерские аксессуары

За первую половину текущего года продажи игровых мышей в России выросли на 124% в денежном выражении и на 42% в штучном. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «М.Видео-Эльдорадо».

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Общий объем продаж составил 1,8 млн устройств на сумму 1,7 млрд руб. Популярными остались модели Logitech G102 Black, Thunderobot ML201, Razer DeathAdder Essential Black, Logitech G102 White, Defender Ezone GM-036.

Продажи геймерских клавиатур также показывают положительную динамику. За первый полугодие 2024 года их продажи выросли на 46% в денежном выражении и на 41% в штучном. Общее число проданных клавиатур составило 963 тыс. на общую сумму 3 млрд руб. Лидерами среди них стали модели Red Square Keyrox TKL Hyperion, Thunderobot K87R, Red Square Keyrox TKL g3ms White, Red Square Keyrox TKL Hanami, Thunderobot KG3104R.

Наибольший рост продаж был отмечен в категории наушников для геймеров. За первые шесть месяцев этого года их продажи выросли на 207% в денежном выражении и на 81% в штучном. Объем продаж составил 1,6 млн устройств на сумму 4,5 млрд руб. Самыми востребованными оказались модели Thunderobot H31, Razer Kraken X Lite, Acer ZL.HDSCC.01C, Logitech G435 Black/Neon Yellow, Lunacy Dark Project HS5a.