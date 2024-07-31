Почему старые консоли не стоит выбрасывать или продавать

Один из самых противоречивых нюансов игровых консолей — их устареваемость. При выходе нового поколения платформы предыдущее, чаще всего, обречено собирать пыль, но это не значит, что от старых железок нужно оперативно избавляться. Портал howtogeek.com рассказал, почему старые консоли стоит хранить.

© Unsplash

Многие игры не получают переизданий

В последние годы мы получили много переизданий и портов старых игр, отчасти из-за того, что длинные производственные циклы новинок оставляют большие пробелы в календаре релизов. Однако большая часть игровой истории по-прежнему доступна только на ретро-платформах. Целые франшизы, достойные звания классики, поколениями пылятся без какой-либо поддержки, а эмуляторы не всегда могут предложить по-настоящему аутентичный опыт.

Переиздания не всегда лучше оригиналов

Порты, ремастеры и ремейки делают старые игры более доступными, но зачастую имеют свои спорные моменты. Например, повышенную задержку ввода, неправильное соотношение экрана, изменения в художественном стиле оригинала, а также правки в механиках или балансе, меняющие опыт от игры. Например, переиздание Shadow of the Colossus на PlayStation 4 выглядит замечательно, но графика потеряла часть былого шарма из-за перерисованных текстур и пары механических изменений.

Помимо этого, порты не всегда гарантируют лучший опыт. Многие HD-переиздания Final Fantasy потеряли визуальные эффекты, которые были возможны только на оригинальном железе PlayStation. Кроме того, трехмерные ассеты высокого качества странно смотрятся на фоне задников низкого разрешения.

Старые платформы можно модифицировать

Многие поклонники ретро-консолей увлекаются модификациями. Если точнее, фанатскими патчами для старых игр, эмуляторами, созданием серверов для многопользовательских проектов и т.д. Конечно, возможности каждого устройства могут быть разными, но хорошая новость в том, что зачастую процесс не требует больших усилий.