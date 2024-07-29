Пиковый онлайн Path of Exile установил рекорд

В конце прошлой недели Path of Exile получила дополнение «Поселенцы Калгуура». И вскоре игра установила рекорд по пиковому онлайну в Steam — он практически достиг 230 тыс человек.

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Теперь же разработчики сообщили о ещё одном достижении ролевого экшена. Число одновременных игроков Path of Exile на всех платформах на этих выходных составило 350 тысяч. Точное распределение геймеров по консолям неизвестно.

Кроме того, создатели Path of Exile отметили, что запуск «Поселенцев Калгуура» на PC прошёл гладко, а ряд небольших недочётов был устранён относительно быстро. И тем не менее, разработчики изучают обратную связь, планируя и дальше выпускать обновления и хотфиксы.