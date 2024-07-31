5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Exhausted Man

Комедийная головоломка об измученном человеке, который решает выполнять все дела по дому ползком, не вставая с пола. А игроку нужно помогать ему с ежедневными задачами, затрачивая как можно меньше сил. Exhausted Man — комедия примерно того же сорта, что QWOP или Octodad, и стилизация под глиняную анимацию делает шутки еще смешнее.

Farlands

Farlands совмещает лучшие идеи Stardew Valley и Forager, только здесь игрок сможет построить свое уютное хозяйство на целой планете. Для того, чтобы превратить заброшенный планетоид в успешную ферму, предстоит затратить немало усилий, но результат того стоит. Farlands находится в раннем доступе и, по прикидкам авторов, пробудет в нем примерно год.

Lost Castle 2

Первая часть Lost Castle не получила большой популярности на Западе, но была хитом в Китае. Продолжение намерено исправить это упущение за счет тонны нового контента, графики и прочих нововведений, введенных за год раннего доступа. По сути, Lost Castle 2 — это Castle Crashers в формате roguelite, хотя многие игроки ругают разработчиков за отсутствие локального кооператива.

Ao Oni

Культовый инди-хоррор 2008 года возвращается в Steam. Ao Oni была оглушительным хитом среди игровых YouTube-блогеров в начале 2010-х, а на родине в Японии помогла запустить целую франшизу. В свежем переиздании игроков ждет новый сюжетный контент и «высокоскоростной режим». Поклонникам хорроров обязательно стоит приобщиться к классике.

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Ells Tales: Chicken

Сокобан-хоррор про курицу. Да, Ells Tales: Chicken — головоломка в стиле Sokoban, так что если вы не любите паззлы, то лучше сразу пройти мимо. А вот поклонников жанра ждет довольно необычная игра, где привычные правила наложены на формат ужастика.