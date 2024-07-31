5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить
В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.
Exhausted Man
Комедийная головоломка об измученном человеке, который решает выполнять все дела по дому ползком, не вставая с пола. А игроку нужно помогать ему с ежедневными задачами, затрачивая как можно меньше сил. Exhausted Man — комедия примерно того же сорта, что QWOP или Octodad, и стилизация под глиняную анимацию делает шутки еще смешнее.
Farlands
Farlands совмещает лучшие идеи Stardew Valley и Forager, только здесь игрок сможет построить свое уютное хозяйство на целой планете. Для того, чтобы превратить заброшенный планетоид в успешную ферму, предстоит затратить немало усилий, но результат того стоит. Farlands находится в раннем доступе и, по прикидкам авторов, пробудет в нем примерно год.
Lost Castle 2
Первая часть Lost Castle не получила большой популярности на Западе, но была хитом в Китае. Продолжение намерено исправить это упущение за счет тонны нового контента, графики и прочих нововведений, введенных за год раннего доступа. По сути, Lost Castle 2 — это Castle Crashers в формате roguelite, хотя многие игроки ругают разработчиков за отсутствие локального кооператива.
Ao Oni
Культовый инди-хоррор 2008 года возвращается в Steam. Ao Oni была оглушительным хитом среди игровых YouTube-блогеров в начале 2010-х, а на родине в Японии помогла запустить целую франшизу. В свежем переиздании игроков ждет новый сюжетный контент и «высокоскоростной режим». Поклонникам хорроров обязательно стоит приобщиться к классике.
Ells Tales: Chicken
Сокобан-хоррор про курицу. Да, Ells Tales: Chicken — головоломка в стиле Sokoban, так что если вы не любите паззлы, то лучше сразу пройти мимо. А вот поклонников жанра ждет довольно необычная игра, где привычные правила наложены на формат ужастика.