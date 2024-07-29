Рэнди Питчфорд из Gearbox призывает поклонников Borderlands ждать новую часть

О том, что Gearbox работает над новой Borderlands известно с этой весны. К сожалению, каких-то подробностей о проекте пока не поступало. Но, похоже, что долго ждать их всё-таки не придётся.

© Gearbox Entertainment

Рэнди Питчфорд, сооснователь компании Gearbox и один из создателей серии Borderlands, рассказал о том, что новости по игре появятся «скорее раньше, чем позже». Он также думает, что «люди, которые любят Borderlands, будут в восторге от того, над чем работает Gearbox». Пока фанатам остаётся лишь запастись терпением.

Питчфорд посетовал на то, что всё же ему не удалось удержать в тайне то, что команда Gearbox «занимается чем-то», связанным с Borderlands. При этом сам он, по его словам, «генетически создан для того, чтобы создавать радость, счастье и развлечения»

«Я люблю фильмы, люблю видеоигры, я люблю развлечения. Поэтому я благодарен за то, что нас ждёт так много замечательных вещей по Borderlands, и мне не терпится поделиться большим с нашими фанатами», — подытожил Питчфорд.



А мы напомним, что уже 8 августа по Borderlands выйдет одноимённый фильм с Кейт Бланшетт, Кевином Хартом и Джейми Ли Кёртис. Режиссёром выступает Элай Рот («Хостел»), а Рэнди Питчфорд назвал грядущую новинку началом «киновселенной».

Сама Gearbox тем временем недавно официально перешла от Embracer к издателю GTA.