Баскетболист NBA набил татуировку с чит-кодом из GTA: San Andreas

Новичок NBA из команды Minnesota Timberwolves, Терренс Шеннон-младший, набил на руке татуировку с чит-кодом на бесконечные патроны из игры Grand Theft Auto: San Andreas.

© Ferra.ru

Во время игры Летней лиги NBA один из пользователей Twitter заметил татуировку и спросил, является ли она чит-кодом из GTA. Официальный аккаунт Timberwolves подтвердил это, опубликовав фото татуировки с вводами для PlayStation 2 и подписав: «Да, это так».

Шеннон-младший, которому 23 года, был достаточно взрослым, чтобы играть в GTA: San Andreas, выпущенную в 2004 году, будучи ребёнком. Но все еще нарушая возрастное ограничение ESRB.

Интересно, что бывший игрок NBA Девонтэ Грин также имеет татуировку с таким же чит-кодом и напомнил об этом в ответ на пост Timberwolves. Он заявил: «Трендсеттер от моих тату до свитера».

Эти татуировки показывают, насколько сильно GTA: San Andreas повлияла культуру, став символом увлечения видеоиграми знаменитых баскетболистов.