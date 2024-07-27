RTX 3060 12 ГБ оказалось достаточно даже для требовательных игр 2024 г.

В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test выяснили, какая производительность в современных играх будет у компьютера с RTX 3060 и Ryzen 5 5600X.

Alan Wake 2 шла с пресетом High, RT Off, DLSS Off. В этой игре средняя частота кадров находилась в районе 54 к/с.

Игра PUBG запускалась на высоких настройках графики. В ней средний FPS находился на уровне 202 к/с.

В игре Grand Theft Auto V удалось с настройками Very High, FXAA On, MSAA X2 получить в среднем 153 к/с.

Fortnite шла на настройках графики Medium, с RT Off, DLSS Off. Средняя производительность в этой игре составляла 175 к/с.

Counter-Strike 2 запускалась с настройками High, FSR Off. Средний FPS в этой игре равнялся 211 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с ультра-графикой, RT On, DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составляла 81 к/с.

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Эти и другие замеры вы можете увидеть на видео ниже.

Вывод

В целом во всех играх вместе взятых средний FPS составлял 113 к/с.

Тестовый стенд: - видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12GB GDDR6; - процессор AMD Ryzen 5 5600X; - оперативная память Corsair Vengeance LPX 32GB (2 X 16GB) DDR4 3200 MHz; - материнская плата MSI B550M PRO-VDH WiFi; - блок питания Corsair CX750M 750W; - SSD WD Green 2×1TB M.2 NVMe Gen 3; - монитор LG 22" (55CM) 22MP68VQ Full HD IPS Panel 1920×1080 75 Hz; - система охлаждения Cooler Master MasterLiquid ML240L ARGB V2.