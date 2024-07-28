Комбо-карты для Hamster Kombat на 28 и 29 июля появились в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram обновили ежедневный набор бонусных карт, которые будут действовать с 28 по 29 июля. Информация об этом появилась в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Grant for Developers, Apps Center Listing и Web3 academy launch. Первая карта находится в разделе Web3, а остальные две – в Specials.

Grant for Developers – это новая карта, появившаяся в игре 28 июля. По умолчанию она стоит 100 тыс. монет и добавляет к показателю «Прибыль в час» 4 тыс. пунктов. Ее разблокировка не требует от игроков соблюдения каких-либо условий.

Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 млн внутриигровых монет HMSTR.

Комбо в игре обновляются ежедневно в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, разработчики которой обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать накопленные баллы в настоящую криптовалюту. Однако эксперты выражают сомнения в финансовых перспективах игры. Например, экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что с увеличением числа игроков процесс распределения токенов усложнится, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует игрокам не рассчитывать на крупный заработок в Hamster Kombat.

Hamster Kombat не единственная криптоигра в Telegram — у проекта есть конкуренты, среди которых Catizen, Blum и другие.