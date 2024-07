Elden Ring и Call of Duty не смогли сломить лидерство Fortnite по выручке за июнь

Аналитики из Newzoo рассказали об играх, которые принесли наибольшую выручку своим создателям в США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии за июнь 2024 года на консолях и PC. На первом месте находится нерушимый лидер — Fortnite, которая заняла первую строчку также и в мае.

© Скриншот

Следом идёт EA Sports FC 24, а вот закрывает тройку лидеров Elden Ring. Ролевое приключение поднялось на 18 строчек выше за счёт релиза дополнения Shadow of the Erdtree. По выручке игре FromSoftware удалось обогнать даже «хаб» из последних двух частей Call of Duty и Call of Duty: Warzone.

Пятую строчку заняла условно-бесплатная Destiny 2. В июне она также получила крупное дополнение The Final Shape, поэтому поднятие на три строчки вперёд не кажется неожиданным. Из других условно-бесплатных игр в первую десятку попали Valorant и Roblox — песочница как раз закрыла топ-10.

Топ-10 игр по выручке за июнь 2024 года по данным Newzoo

Fortnite (1); EA Sports FC 24 (2); Elden Ring (21); Call of Duty (3); Destiny 2 (8); NBA 2K24 (4); Valorant (7); Diablo IV (9); Grand Theft Auto V (13); Roblox (11).

Говоря об играх, которые привлекли наибольшее число активных пользователей в США, Великобритании, Германии, Франции, Испании и Италии за июнь 2024 года, то там топ-10 имеет значительные изменения. Неудивительно, что в подборке доминируют условно-бесплатные игры, а также игры-сервисы.

Например, та же Elden Ring вовсе не попала в топ по пользовательской активности — игра находится только на 13 месте. А та же GTA 5 наверняка продолжает привлекать игроков не своей сюжетной кампанией, а многопользовательским режимом в лице Grand Theft Auto Online.

Топ-10 игр по активности пользователей за июнь 2024 года по данным Newzoo