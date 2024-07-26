Ремастер Lollipop Chainsaw доберется и до PlayStation 4

Президент Dragami Games Ёсими Ясуда рассказал важную деталь о грядущем ремастере Lollipop Chainsaw RePOP. Он получит версию для PlayStation 4 из-за многочисленных просьб фанатов, однако дату выхода пастген-версии объявят позднее. Что касается полноценного релиза, то он состоится 25 сентября.

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Тогда обновлённая версия оригинальной Lollipop Chainsaw доберётся до PC, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Очевидно, что разработчики не хотят разбрасывать свои силы на Xbox One, поэтому удовлетворят лишь желание пользователей PS4. Однако этот момент ещё предстоит уточнить. К слову, подобная ситуация произошла с ремейком Resident Evil 4 (2023), который также вышел для прошлого поколения лишь на консоль Sony.

Вместе с этим Ясуда традиционно показал скриншот из игры. На нём можно увидеть, как главная героиня Джульет на парковке расправляется с зомби. Она уже успела набить парочку комбо, но не убила всех необходимых противников.

Напомним, что в Lollipop Chainsaw RePOP поклонников ждёт множество изменений в сравнении с оригиналом. Это будут новые режимы и костюмы, графические улучшения и даже специальные опции для «ветеранов». А ещё игра должна получить физические издания на дисках.