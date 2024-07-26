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В Steam улучшили раздел с демоверсиями игр

Цифровой магазин Steam регулярно получает апдейты и различные улучшения. Теперь компания Valve взялась за глобальное обновление раздела с демоверсиями игр. Разработчики внесли изменения в то, как демоверсии взаимодействуют с библиотекой Steam и отображаются в ней.

В Steam улучшили раздел с демоверсиями игр
© Чемпионат.com

Коротко о главном

  • Удалённые демоверсии теперь автоматически удаляются из библиотеки пользователя;
  • Демоверсии теперь можно удалить с аккаунта. Для этого необходимо нажать на неё правой кнопкой мыши и выбрать «Управление» > «Удалить с аккаунта»;
  • Теперь демоверсию можно установить, даже если у пользователя есть полная версия игры. В первую очередь это изменение призвано помочь разработчикам, тестирующим свои демоверсии;
  • Теперь демоверсии игр стали отображаться в тех же разделах и списках, что и бесплатные проекты. К примеру, в чартах «Популярные новинки» и «Новинки» на главной странице Steam;
  • Теперь демоверсии, добавляемые в библиотеку, не нужно устанавливать немедленно. Если пользователь пока не готов установить демоверсию, то он может сначала нажать на новую кнопку «Добавить в библиотеку».

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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