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Вышел трейлер сериала про олимпийских богов "Хаос" с Голдблюмом в роли Зевса

Вышел новый тизер-трейлер "Хаоса" (Kaos), это британское многосерийное комедийное фэнтези про олимпийских богов.

Вышел трейлер сериала про олимпийских богов «Хаос»
© Российская Газета

Причем сюжет разворачивается в наше время. Зевса огорчает, что люди перестали его чтить. Да плюс и неурядицы в семье громовержца добавляют нервности.

Зевса сыграл Джефф Голдблюм. В касте - Деби Мейзар, Аврора Перрино, Фейди Эльсайед, Сэмюэл Баттери, Иландер Мур, Аманда Доуг, Дэвид Тьюлис, другие.

Релиз - 29 августа.

Игры
Деби Мейзар
Дэвид Тьюлис
Джефф Голдблюм