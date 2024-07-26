Вышел трейлер сериала про олимпийских богов «Хаос»

Вышел новый тизер-трейлер "Хаоса" (Kaos), это британское многосерийное комедийное фэнтези про олимпийских богов.

Причем сюжет разворачивается в наше время. Зевса огорчает, что люди перестали его чтить. Да плюс и неурядицы в семье громовержца добавляют нервности.

Зевса сыграл Джефф Голдблюм. В касте - Деби Мейзар, Аврора Перрино, Фейди Эльсайед, Сэмюэл Баттери, Иландер Мур, Аманда Доуг, Дэвид Тьюлис, другие.

Релиз - 29 августа.