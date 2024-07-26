На Comic-Con заметили упоминание ремастеров Legacy of Kain

Пользователи сети заметили упоминание ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver и Legacy of Kain: Soul Reaver 2 на выставке Comic-Con в Сан-Диего.

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На тематическом стенде рядом с фигуркой протагониста франшизы была представлена табличка с логотипом тех самых ремастеров двух частей игр. Судя по всему, фанатов ждёт своеобразный сборник.

Упомянутые фигурки должны поступить в продажу в августе — постепенно фанатам раскроют дополнительные подробности. Правда, комментировать ремастеры студия Dark Horse Comics, которая и выставила фигурки, не стала. Позже соответствующий знак и вовсе пропал с мероприятия.

Первая игра франшизы, Blood Omen: Legacy of Kain, увидела свет в 1996 году, её разработкой занималась Silicon Knights.

Оригинальная версия Soul Reaver появилась на рынке ещё в 1999 году, за создание отвечала студия Crystal Dynamics и геймдиректор Эми Хеннинг. Позже последняя работала в качестве сценариста и геймдиректора на франшизе Uncharted.

Последней игрой серии на данный момент остаётся Legacy of Kain: Defiance, которая появилась на рынке ещё в 2003 году.

Историю с ремастерами нельзя назвать совсем уж большим сюрпризом, поскольку в 2022-м Crystal Dynamics проводила опрос, где упоминался возможный релиз новой игры. Судя по всему, пока что компания решила ограничиться новыми версиями старых проектов.