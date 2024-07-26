Стали известны наиболее заинтересованные в видеоиграх регионы России

Представители RuStore сообщили изданию «Москва 24» о наиболее заинтересованных в видеоиграх регионах России. В июле самым играющим регионом в России стала Москва, на столицу пришлось 20% всех загрузок игр в официальном российском магазине мобильных приложений.

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В тройку лидеров также вошли Ленинградская (8%) и Свердловская (5%) области. В числе самых востребованных у москвичей категорий оказались экшен (16% от всех скачиваний), симуляторы (15%) и головоломки (10%). Наибольшей популярностью резко стали пользоваться ролевые и детские игры.

В Москве самой популярной игрой по скачиваниям в июле стала Tank Blitz, её скачали 24,2% москвичей. Второе место заняла игра «Плюс Сити» – на неё пришлось 14% всех скачиваний.