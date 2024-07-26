Infinix GT 20 Pro стал официальным смартфоном чемпионата мира по PUBG

Смартфон Infinix GT 20 Pro стал официальным смартфоном чемпионата PUBG Mobile World Cup 2024 (PMWC), финал которого пройдет с 26 по 28 июля в Саудовской Аравии.

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В Эр-Рияде в нем участвуют 16 команд со всего мира

Ранее девайс уже был официальным игровым устройством лиги PMSL 2024 в регионах EMEA и CSA.

Среди ключевых характеристик гаджета выделяются 4нм процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, 144-герцовый 6.78" безрамочный AMOLED-экран, до 12 Гб оперативной (с возможностью дополнительного программного расширения до 24 Гб) и 256 Гб постоянной памяти типа UFS 3.1.

PUBG Mobile - это киберспортивная дисциплина, многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы, разработанная студией LightSpeed & Quantum - подразделением китайского гиганта Tencent Games. Проект является портативной версией оригинальной PUBG: Battlegrounds.