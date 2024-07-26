В Москве откроется первый в России кластер для разработчиков видеоигр

В 2025 году в инновационном центре «Сколково» откроется первый в России кластер для разработчиков видеоигр и анимации. Новый объект разместится на пяти этажах бизнес-центра «Стратос» на улице Николы Теслы и займет площадь около 40 тысяч квадратных метров, сообщил в своем блоге Мэр Москвы Сергей Собянин.

В центре будут оборудованы студии захвата движения для создания реалистичной графики, звукозаписи для озвучки игр и фильмов, а также кинозал для просмотра и коррекции материалов. Образовательная площадка обеспечит обучение молодых специалистов в сфере ИТ и анимации. Ожидается, что к кластеру присоединятся более 40 компаний.

Мэр Москвы отметил, что кластер станет важным шагом в развитии креативной индустрии города, привлекая талантливых профессионалов и создавая новые рабочие места.