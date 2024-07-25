Игроков в Hamster Kombat предупредили о появлении вредоносных клонов кликера

Эксперты по информационной безопасности из компании ESET предупредили о выявлении трёх новых схем, которые мошенники применяют для заманивания пользователей кликера Hamster Kombat.

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Злоумышленники распространяют вредоносные подделки, замаскированные под Hamster Kombat. Так, в Google Play появился хакерский клон кликера под названием Hamster Kombat – Earn Crypto. На самом деле это не копия игры, а приложение для заманивания игроков для перехода на фишинговые страницы.

В некоторых Telegram-каналах распространяются «улучшенные» версии Hamster Kombat, в которых якобы можно быстрее зарабатывать внутриигровую валюту и с улучшенным функционалом. Эти вредоносные копии предлагаются под видом файлов Hamster.apk, в которых спрятан троян Ratel, считывающий SMS, собирающий системную информацию и тайно подписывающий жертв на платные сервисы.

Нацелились мошенники и на пользователей Windows. Для этой аудитории мошенники распространяют крадущий Google-аккаунты инфостилер Lumma.