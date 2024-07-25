В Hamster Kombat появился ежедневный шифр на 25 и 26 июля

Разработчики популярной онлайн-игры Hamster Kombat в Telegram обновили ежедневный шифр. Расшифрованное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

© Газета.Ru

Игроки, успешно разгадавшие код с 25 по 26 июля, получат вознаграждение в размере одного миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе.

Процесс ввода кода следующий: в главном меню Hamster Kombat необходимо выбрать раздел «Ежедневный шифр». Когда фон хомяка сменится на красный, активируется режим ввода шифра с помощью азбуки Морзе. Короткое нажатие на хомяка соответствует точке, а длительное — тире.

Для ввода слова FLASH используется следующая последовательность: F – «. . – .», L – «. – . .», A – «. –», S – «. . .», H – «. . . .». Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего код обновится.

Hamster Kombat — это популярная игра в жанре кликер, где игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране, разгадывая секретные шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают, что после листинга пользователи смогут конвертировать накопленные баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать крупную сумму в игре.

Среди криптоигр в Telegram у Hamster Kombat немало конкурентов, среди которых Blum, Catizen и другие.

Ранее в Госдуме призвали запретить россиянам «тапать хомяка».