Авторы Hunt: Showdown 1896 показали трейлер новой карты

Разработчики из Crytek показали трейлер карты «Распадок Маммоны», которая 15 августа появится в Hunt: Showdown 1896. Это масштабное обновление для PC, PlayStation 5 и Xbox Series, после которого игра перестанет быть доступной на PS4 и Xbox One.

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«Распадок Маммоны» станет сценой для очередных кровопролитных сражений. Некогда богатые на полезные ископаемые земли превратились в загнивающее место, шахты и скважины которого захватили монстры. Созданию красот Колорадо поспособствовал переход на движок CryEngine 5.11. В дополнение к этому игру ждут улучшения в производительности и звуковых эффектах.

«Распадок Маммоны» по размеру будет сравним с предыдущими картами из Hunt: Showdown. Но в этот раз Crytek развивает дизайн уровней до новых высот. Можно будет посетить гору, которая кажется самой высокой точкой среди всех карт шутера, а также глубокие шахты.

Геймдиректор Скотт Люссье считает, что новая карта станет «кульминацией» шестилетней поддержки шутера. На «Распадке Маммоны» будут даже «мегаструктуры». Эти комплексы спроектированы вокруг одного большого внутреннего помещения с множеством входов и выходов. Сам разработчик не против, если игроки назовут 1896 «сиквелом Hunt», за который не нужно платить.

Стоит отметить, что первоначальная локация из Hunt: Showdown не пропадёт навсегда. Однако попасть на карты из неё получится только с последующими обновлениями — их переработают и улучшат. Пока неизвестно, с каким именно подходом подойдут к переработке предыдущих карт.

Говоря о производительности, игроки на PlayStation 5 и Xbox Series X смогут наслаждаться Hunt: Showdown в разрешении 4К при 60 FPS. На Xbox Series S придётся довольствоваться максимальным разрешением 2К при 60 FPS, однако останется поддержка HDR. Игроки на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление для PS5 и Xbox Series с сохранением купленных дополнений и достигнутого прогресса.