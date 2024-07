Операционная прибыль Paradox Interactive во втором квартале упала на 90%

Издательство Paradox Interactive опубликовало финансовый отчёт за второй квартал 2024 года (с апреля по июнь). И сообщило о серьёзном снижении прибыли.

© Paradox Interactive

Выручка составила 575,8 миллиона шведских крон (около 53 миллионов долларов), и это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционная прибыль составила 2,67 миллиона долларов, снизившись на 90%.

Как отмечает Генеральный директор Paradox Interactive Фредрик Вестер, главной причиной столь заметного падения стала отмена многообещающего симулятора Life by You. Это привело к списанию 208 миллионов крон (почти 20 миллионов долларов). При этом вышедший в мае в ранний доступ симулятор Foundry в топе продаж Steam добрался лишь до 757 места.

Мы завершаем второй квартал года со смешанными чувствами. С одной стороны, наш основной бизнес показал очень хорошие результаты, но с другой стороны, мы приняли непростое решение отменить выпуск Life by You, так как игра не смогла оправдать наши ожидания. Если посмотреть на результаты квартала, то мы выпустили несколько сильных расширений хорошего качества к нашим основным играм, что положительно сказалось на верхней строке и обеспечило хороший денежный поток от операционной деятельности.



Основные доходы за квартал издательству принесли игры прошлых лет: Age of Wonders 4, Crusader Kings 3, Hearts of Iron IV, Stellaris и Victoria 3. Помимо этого, хорошо были приняты игрокам новые дополнения: The Machine Age для Stellaris, Eldritch Realms для Age of Wonders 4, Sphere of Influence для Victoria 3, Winds of Change для Europa Universalis IV и другие.