В России впервые пройдет Всероссийский фестиваль цифрового спорта

В России впервые состоится Всероссийский фестиваль цифрового спорта. В рамках события пройдут соревнования с общим призовым фондом в 2 млн рублей. Ко всему прочему, киберспортсмены и болельщики смогут встретиться со звёздами реальных соревнований, включая российских пилотов Формулы 1.

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Главными событиями в рамках фестиваля будут этапы соревнований сразу в нескольких дисциплинах: Assetto Corsa, «Ил-2», NHL 24 и EA Sports FC 24. Площадками для состязаний выступят популярные спортивные объекты или общественные пространства.

Где и когда пройдут основные этапы фестиваля

Первый этап состоится в Санкт-Петербурге 21-22 сентября;

второй этап пройдёт в Казани 12-13 октября;

третий этап примет Сочи 25 октября;

завершится всё в Москве на четвёртом этапе 23-24 ноября и в финале 7-8 декабря.

Принять участие в каждом из четырёх чемпионатов смогут желающие, достигшие возраста 12 лет.