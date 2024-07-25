Бренд DIGMA выпустил в России новый игровой монитор серии Overdrive

Бренд DIGMA расширил серию игровых мониторов Overdrive.

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На российский рынок поступила новая модель с индексом 34A711Q. Среди ключевых особенностей производитель указывает высокое разрешение VA матрицы и время отклика в 1 мс.

Диагональ экрана составляет 34 дюйма, а разрешение VA матрицы - 3440x1440 (UWQHD).

Еще одна отличительная черта - изогнутый корпус. С ней, по заверению вендора, глазам легче охватить общую картину без напряжения - юзер естественно воспринимает изображение, не напрягаясь и не поворачивая головы, что к тому же может быть полезно для шейных суставов.

Яркость составляет 300 кд/м². Поверхность покрыта антибликовым покрытием, что, по утверждению инженеров компании, позволит видеть изображение на экране даже при ярком дневном свете, а фильтр Low Blue Light снизит воздействие синего цвета на глаза для общего снижения утомляемости.

Малое время отклика в 1 мс в совокупности с высокой частотой обновления 165 Гц должны обеспечить плавность картинки, улучшить ощущения от просмотра экшн-фильмов и предоставить преимуществом во время игры в современных шутерах.

Заявлена поддержка технологий FreeSync / G-Sync, позволяющих решить проблему разрыва изображения и других визуальных искажений.

Девайс снабжен подъемно-поворотным механизмом, с которым можно подобрать нужное положение - настроить монитор в портретный режим для удобной работы с современными сайтами или при написании программного кода.

В комплекте с монитором поставляется кабель Display Port.

Цена устройства в розничных сетях стартует с отметки в 33 тысячи рублей.