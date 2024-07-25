В Sea of Thieves стартовал новый сезон с возвращением знакомого злодея

В Sea of Thieves стартовал тринадцатый сезон. Игроков ждёт возвращение капитана Пылающее сердце, который уже появлялся в пиратском экшене. Он будет плавать по морям на мощном корабле «Пылающий клинок», который оснащён пушками и командой из обсидиановых скелетов.

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Увидеть злого капитана можно в релизном трейлере. Поступить с кораблём можно двумя способами. Первый — подчинить себе команду скелетов и захватить «Пылающий клинок». А во втором случае судно придётся потопить, зато появится шанс получить редкие награды, включая Клинок Душ и огнестрельное оружие, способное поджигать врагов.

А ещё Пылающее сердце расставил по всему миру Sea of Thieves свои лагеря. Они построены над древними храмами, которые можно отыскать во время путешествий. В самих храмах пиратов ждут головоломки, за решение которых можно проникнуть в хранилище с ценностями.

Конечно, в 13 сезоне нашлось место для нового боевого пропуска с испытаниями и наградами. А ещё разработчики внесли правки в баланс и исправили баги — ознакомиться с полным списком изменений можно на странице игры.

Сама Sea of Thieves доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox. На консоли Sony экшен добрался в этом году, но стремительно потерял популярность после громкого релиза.