Для Microsoft Flight Simulator вышло крупнейшее обновление игрового мира

Для Microsoft Flight Simulator (2020) на Xbox Series и PC вышло крупнейшее бесплатное обновление игрового мира, где были переработаны регионы Британии и Ирландии.

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В частности, авторы расширили уже доступные территории с помощью свежих точек интереса, испытаний, исследовательских полётов и других активностей.

Пользователи смогут оценить 16 городов (включая Лондон, Дублин и не только), 79 точек интереса (31 в Англии и 13 в Ирландии) и 5 вручную созданных аэропортов. К слову, это уже 17-е по счёту обновление игрового мира симулятора.

Ещё разработчики обновили визуальную составляющую с помощью свежих снимков территорий с воздуха, цифрового моделирования различных покрытий и других подобных ухищрений.

При этом глава проекта Йорг Нойманн отметил, что данные об игровом мире будут актуальны как для версии игры 2020 года, так и для Microsoft Flight Simulator 2024. Разница в последнем случае будет заметна только в процессе оптимизации тех же данных (большая часть из них хранится «в облаке»).

С помощью той же оптимизации разработчикам открываются дополнительные возможности — к примеру, они могут добавить свежие виды деревьев и тому подобное. Само обновление занимает порядка 20 ГБ.

Кстати, в конце июня стало известно, что число игроков Microsoft Flight Simulator превысило 15 миллионов.