AMD перенесла выход процессоров Ryzen 9000X из-за некачественных образцов

Компания AMD перенесла старт продаж своих флагманских процессоров Ryzen 9000X на несколько недель вперёд. Изначально чипы должны были поступить на полки магазинов 31 июля, однако теперь релиз намечен на первую половину августа.

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Так, процессоры Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X поступят в продажу 8 августа, а процессоры Ryzen 9 9950X и Ryzen 9 9900X поступят в продажу 15 августа. В AMD объяснили, с чем связан перенос: всё дело в некачественных образцах первых партий чипов. В компании заявили, что они не соответствуют высоким стандартам качества производителя.

Таким образом, новые флагманские процессоры AMD доберутся до пользователей в середине августа. Первые полноценные тесты чипов должны появиться за несколько дней до старта продаж.