Релиз эпичного мода Fallout London состоится уже через несколько часов

Авторы масштабного мода Fallout London объявили, что релиз новинки состоится уже сегодня, 25 июля — она появится в GOG и Steam.

© Скриншот

Кроме того, на YouTube-канале разработчиков из Team Folon в 16:00 МСК состоится премьера релизного трейлера их творения.

Для запуска мода пользователям потребуется обладать Fallout 4 со всеми дополнениями или изданием «Игры года». Кроме того, обладателям F4 потребуется убрать некст-ген патч, так как мод не будет работать вместе с ним. Авторы даже выпустили специальный инструмент, который поможет с процессом «даунгрейда».

Правда, пользователи Epic Games Store оценить мод на релизе не смогут — всё из-за необходимости того же «даунгрейда», который невозможно сделать в EGS.

Сам мод, созданный на основе Fallout 4, предложит игрокам посетить Лондон — пользователей ждут новые локации, квесты, персонажи и другой контент. Размер мода должен составить порядка 40 ГБ.

Разработчики уже дважды переносили дату выхода Fallout London — в первый раз это произошло из-за Starfield, а позже релизу помешало появление того самого некст-ген патча для F4.

Появление Fallout London в GOG, кстати, может дать старт выпуску и других крупных модов на площадке.