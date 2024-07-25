По Star Wars Outlaws слили больше геймплея с катсценами

Датамайнер и известный автор утечек ником Visceral поделился свежим игровым процессом Star Wars Outlaws.

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Ролик длится больше 13 минут и демонстрирует не только игровой геймплей с перестрелками и ездой на спидере, но и несколько катсцен. Похоже, что события происходят в начале игры.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PS5, Xbox Series и РС. У грядущей новинки рекордный для игр Ubisoft маркетинговый бюджет и переносить её не будут — несмотря на недавнюю критику игрового процесса.

Превью Star Wars Outlaws можно найти по ссылке.

Ранее авторы ролевого приключения рассказали о создании новой планеты и верного друга Кей, Никса.о ссылке.