Азбука Морзе в Hamster Kombat, секретный шифр на 26-27 июля
Новый день — новый шифр азбуки Морзе в популярной игре про хомячка Hamster Kombat. Её суть в том, чтобы нажимать на экран и таким образом фармить монетки. В дальнейшем также можно улучшать свою биржу, прокачивать пассивный доход и заниматься подобным. Это некий аналог криптофарминга в виде игры.
В ночь с 26 на 27 июля в проекте появился новый тайный код в виде азбуки Морзе. Подобными шифрами создатели приложения дают возможность игрокам заработать монеты. Если разгадать шифр, можно получить 1 млн монет.
Новый шифр в хомяке на 26-27 июля
До 22:00 мск в игре действует шифр Genesis. Чтобы его ввести, нужно провести особую комбинацию в виде азбуки Морзе. Её мы указали ниже.
Правила азбуки Морзе: «•» — быстрое нажатие; «-» — длительное нажатие.
G--• E• N-• E• S••• I•• S•••