«Dota и допинг»: В отрасли раскрыли детали Олимпийских киберспортивных игр

Александр Горбаченко заявил НСН, что дисциплинами могут стать Dota, Counter-Strike и League of Legends. Дисциплинами Олимпийских киберспортивных игр могут стать Dota, Counter-Strike и League of Legends, что позволит участвовать большому количеству стран, заявил НСН директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко.

Международный олимпийский комитет ранее принял решение о создании Олимпийских киберспортивных игр. Первые игры пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Город проведения, конкретные даты, список дисциплин и порядок квалификационного отбора будут объявлены дополнительно.

«Дисциплинами могут быть любые игры, которые структурированы и имеют представленность на максимальной территории: Dota, Counter-Strike, League of Legends. Нужен полный перечень игр, которые максимально широко распространены. Это нужно для того, чтобы максимальное число стран-участниц могли внутри себя провести отборочные соревнования и сформировать команду», - рассказал он.



Также он отметил, что на Играх будут представлены личные и командные дисциплины, а при необходимости организаторы создадут перечень допустимых препаратов, чтобы исключить допинг.

«Если речь идет о национальной сборной, будут официальные медальные зачеты. При этом есть индивидуальные и командные дисциплины. В этом прелесть Олимпиады – представлено максимальное число дисциплин, программ. Если говорить про допинг, можно в этом вопросе что-то придумать. Но профессиональные спортсмены находятся на том уровне своих компетенций, когда допинг не поможет. Концентрацию внимания, например, можно усилить препаратами, которые не запрещены. Список препаратов есть, нормативная база будет быстро подобрана при необходимости», - добавил собеседник НСН.



Ранее сообщалось, что стоимость видеоигр в России может вырасти в среднем на 20%. Это связано с тем, что издатели увеличили стоимость игр в популярном у геймеров турецком регионе: после последнего повышения ценник на новинки превысил три тысячи лир (около 10 тысяч рублей), передает «Радиоточка НСН».