Геймерам рекомендовали готовиться к разочарованию от GTA VI

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей в интервью YouTube-каналу SanInPlay предупредил фанатов Grand Theft Auto VI (GTA VI) о том, что они могут быть разочарованы новым выпуском франшизы.

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По его словам, технологические достижения GTA VI не будут такими значительными, как это было в случае с переходом от GTA: San Andreas к GTA IV. Он объяснил, что различия между PlayStation 4 и PlayStation 5 не так велики, как между их предшественниками, поэтому ожидаемый технологический скачок может не состояться.

Несмотря на это, Вермей признал, что игра, вероятно, останется лучшей на рынке, даже если она незначительно отличается от своего предшественника GTA V. Он также был впечатлен дебютным трейлером GTA VI, особенно пляжной сценой, где все персонажи заняты своими делами и имеют свою собственную анимацию.

Оббе Вермей работал в Rockstar с 1995 по 2009 год.

Главные герои GTA VI – преступники Джейсон и Лусия, действие которых происходит в вымышленном штате Леонида, основанном на Флориде. Игра должна выйти осенью 2025 года на платформах PlayStation 5, а также Xbox Series X и S.