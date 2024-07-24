Хоррор Conscript про Первую мировую войну собрал очень положительные отзывы

Геймдизайнер одиночка Джордан Моти выпустил свою игру Conscript на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Это хоррор с пиксельной стилистикой, в котором нет места типичным монстрам и маньякам — страх должны вызывать безжалостные немецкие солдаты, орудующие во время Первой мировой войны.

© Catchweight Studio

События Conscript происходят в 1916 году во время битвы при Вердене, известной как «Верденская мясорубка». Она вошла в историю в качестве одной из самых кровопролитных операций, в ходе которой французские войска отразили наступление немецкой армии. Главным героем же выступает французский солдат, разыскивающий брата и желающий сохранить семейное древо.

В ходе приключений главный герой должен пробраться сквозь вражеские траншеи и захваченные форты, а также пересечь ничейные земли. Сложные уровни заставляют продумывать план прохождения, а также грамотно использовать холодное и огнестрельное оружие, чтобы не быть наказанным «карательными механиками» в духе классических представителей жанра survival horror.

На Opencritic хоррор Conscript заслужил 79 баллов на основе 12 рецензий профильных изданий, причём игру рекомендует 82% рецензентов. Журналисты отметили, что вряд ли новинка сможет вызвать животное чувство страха, однако она должна понравиться всем поклонникам жанра. Также игру похвалили за «душераздирающее» изображение ужасов войны.

Положительные мнения разделяют и пользователи Steam, которые написали «очень положительные» отзывы. В них похвалили необходимость экономно расходовать боезапас, пиксельный стиль в духе Signalis, а также тревожную атмосферу, в которой враги кажутся монстрами, но сами точно также воспринимают и главного героя.

Отрицательных отзывов оказалось довольно мало. В них поругали «душность» прохождения и графическое оформление, которое может напомнить «флеш-игры». Кто-то посчитал стоимость Conscript (20 долларов) крайне высокой за подобную игру.

Говоря про пиковый онлайн, то ожидать высоких чисел от столь нишевой игры не стоит. В первые часы после релиза в Conscript одновременно находилось 489 человек.