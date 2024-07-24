На создание компьютерного порта Stellar Blade намекнули свежие вакансии

В сети обратили внимание на новые вакансии южнокорейской студии Shift Up. В одной из них требуется дизайнер боевой системы для некоего PC-проекта. Пользователи считают, что речь идёт о компьютерной версии Stellar Blade. Причём сами авторы неоднократно говорили о рассмотрении подобных планов.

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Заодно геймеры обратили внимание, что в Shift Up ищут специалиста, который будет работать над искусственным интеллектом и системами, связанными с противниками-монстрами. Также ищут и других разработчиков, которые готовы трудиться на «крупнобюджетным консольным экшеном» южнокорейского производства.

Поклонники Stellar Blade сразу же предположили, что речь идёт о возможном дополнении к игре или даже второй части. Однако без официальной информации судить об этом трудно: разработчики могут трудиться даже над новой игрой.

Некоторые вспомнили о всплывавшей в сети дорожной карте Shift Up. В самой Stellar Blade должен появиться фоторежим, новые скины и коллаборация с другой франшизой. А вот после апреля 2025 года в студии планируют выпустить дополнение и даже сиквел, однако планы на PC-порт не упомянуты. Вероятно, всё дело в эксклюзивном соглашении с Sony.

Сама Stellar Blade вышла в апреле эксклюзивно для PlayStation 5. К концу июня боевик достиг миллиона продаж, а финансовый директор заявил, что этот «первый шаг» для новой франшизы прошёл «гладко».