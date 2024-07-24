NAVI поднимали зарплату Бумычу за похудение

Капитан Cloud9 по Counter-Strike 2 Кирилл Boombl4 Михайлов рассказал, что во время игры за Natus Vincere клуб платил ему за потерю веса и всячески помогал поправить здоровье.

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Так, «рождённые побеждать» добавили в контракт бонусы и штрафы за изменение веса.

Был очень забавный пункт, который добавили сами NAVI: если у меня минус 10 килограммов, то мне прибавляют зарплату. Если плюс 10 кг — минус.



Кирилл отметил, что в NAVI действительно делали очень многое для его здоровья.

За это я очень ценю этот клуб — не просто за деньги, а за то, что они очень хотели помочь мне. Тогда я это вообще не ценил, хотя люди для этого очень много делали: наняли диетолога, помогли составить график тренировок и питания. Они были готовы на всё, чтобы я похудел, просто ради моего здоровья.



При этом Бумыч признал, что тогда не ценил этого отношения — хотя всё равно потерял более 30 килограммов, сам он не относился к этому серьёзно.

После ухода из NAVI Михайлов серьёзно занялся своим здоровьем и за год похудел в сумме на 80 кг, сбросив вес со 196 кг до 114 кг. Сейчас чемпион мира по CS 2 по версии PGL Major Stockholm 2021 выступает за C9.