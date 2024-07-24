Разработчики игр стали повсеместно использовать генеративные нейросети

В прошлом году Activision одобрила использование ChatGPT и генеративного ИИ для концепт-артов и рекламных материалов, заверив разработчиков, что эти инструменты не будут использоваться для финальных ассетов. Однако уже в конце 2023 года для Call of Duty: Modern Warfare III был выпущен скин, созданный с помощью ИИ, сообщает Wired.

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По словам собеседника издания, генеративный ИИ активно используется в крупных игровых компаниях, руководители применяют нейросети для оптимизации процессов и компенсации нехватки художников, уволенных за последние полтора года.

Отмечается, что сокращение 1900 сотрудников игрового подразделения Xbox затронуло многих художников из Activision. Оставшихся сотрудников заставили использовать генеративный ИИ. По итогу компания начала заказывать почти весь арт на аутсорсе, в том числе с применением ИИ.

В компаниях осведомлены о возможных нарушениях авторского права, но отсутствие четких законов об использовании ИИ не останавливает их. В результате игровые компании разделились на два лагеря: одни категорически против ИИ, другие видят в нем способ сократить расходы.

Blizzard, несмотря на активное использование ИИ в других студиях Activision, запрещает своим сотрудникам применять публичные генеративные инструменты, вместо этого разрабатывая собственные. Riot Games также работает над собственным ИИ, но пока без результатов.

Все собеседники Wired заявили, что не хотят пользоваться ИИ, считая его инструментом для решения других задач, а не для повышения прибыли.