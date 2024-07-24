Roblox попала в центр расследования о жестоком обращении с детьми

Популярный онлайн-проект Roblox оказался в центре нового расследования Bloomberg, которое затрагивает тему жестокого обращения с детьми.

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По данным издания, с 2018 года в США было арестовано не менее 24 человек, которые находили своих «жертв» с помощью Roblox (и в некоторых случаях похищали их). Авторы расследования собирали информацию последние восемь месяцев.

Roblox посещают до 77 млн пользователей в день, причём свыше 40% от этой аудитории ещё не исполнилось и 13 лет.

В 2022 году в Национальный центр по делам пропавших без вести и эксплуатируемых детей США (NCMEC) поступило порядка 3 тысяч жалоб в связи с Roblox. А в 2023-м данные показатели перевалили за 13 тысяч жалоб.

Авторы Roblox якобы сражаются с этими проблемами, но часть сотрудников утверждает, что компания ставит в приоритет успех, а не безопасность пользователей. Так, до 2022 года у Roblox не было нормальной автоматической системы, которая могла бы отслеживать подозрительное поведение игроков (присутствовали лишь текстовые фильтры).

У создателей Roblox требовали ввести дополнительные меры безопасности, но эти просьбы якобы были проигнорированы.

Сами создатели Roblox заявили, что свежая статья Bloomberg содержит «искажённые» детали относительно систем защиты пользователей.

И СМИ якобы проигнорировали позитивные отзывы игроков, которые не сталкивались с упоминаемыми проблемами в Roblox. Заодно авторы отметили, что в NCMEC в прошлом году поступило 36,2 млн жалоб. Иными словами, процент претензий к Roblox составил лишь 0,037% от общего числа жалоб.

Отдельно статью прокомментировал глава по безопасности Roblox Мэтт Кауфман. Он заявил, что создатели игры все последние годы внимательно следили за тем, чтобы пользователи чувствовали себя комфортно и не попадали в какие-то неприятные ситуации. И разработчики каждый год добавляют новые технологии и подходы, которые помогают улучшить системы модерации.

Вероятно, что под этими подходами подразумевается специальная команда модераторов, которая должна следить за вопросами безопасности юных пользователей. Её якобы как раз и организовали в последние годы существования Roblox.

Кроме того, осенью в Roblox введут ограничения для доступа к определённому контенту среди юных пользователей.