Бета Marvel Rivals привлекла много аудитории

Вчера стартовала закрытая бета Marvel Rivals. Она привлекла много аудитории. Судя по данным Steam DB, пиковый онлайн шутера достиг более 52 тыс. человек.

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Закрытая бета Marvel Rivals продлится до 10:00 мск 5 августа. К выходным ситуация наверняка может измениться онлайн, вероятно, подскочит и превысит текущий показатель.

На протяжении двух недель пользователи смогут сыграть за 21 персонажа на четырёх картах в трёх режимах без каких-либо ограничений. Если тестирование окажется успешным, то разработчики планируют провести ещё один стресс-тест, в котором смогут принять участие ещё большее количество игроков.

В бета-тесте нет русского языка, однако к релизу проект получит перевод. Marvel Rivals — командный шутер формата 6 на 6, где игроки управляют знаменитыми персонажами Marvel и сражаются друг с другом. У проекта пока нет даты релиза, она наверняка будет зависеть от успешности бета-тестирования.