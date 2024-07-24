Создатели «Ведьмак 4» избавят будущие игры на движке Unreal Engine 5 от тормозов

Авторы «Ведьмака 4», разрабатываемого на Unreal Engine 5, уверяют, что игра не будет страдать от тормозов, характерных для большинства проектов на этом движке.

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Эксперты Digital Foundry верят, что CD Projekt RED сможет справиться с проблемами UE5. Они отмечают, что CDPR — одна из немногих команд, способных эффективно работать с движком Epic Games.

Это связано не только с талантом разработчиков, но и с их значительным опытом. Представители студии осведомлены о проблемах движка, что было озвучено на Unreal Fest, и они намерены сделать все возможное для их решения.

Успешная работа CD Projekt RED с UE5 может принести пользу всей индустрии, так как их наработки будут использованы и в других играх на этом движке.