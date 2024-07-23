В Центробанке прокомментировали популярность Hamster Kombat

Центральный банк (ЦБ) России предупредил граждан о рисках, связанных с играми-кликерами, такими как Hamster Combat. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как пишет ресурс, настоящие деньги в этих приложениях получают только разработчики. Внутренняя валюта и дополнительные бонусы используются для привлечения пользователей, но реальной ценности у них нет.

Наиболее опасным является то, что во время пика популярности игр появляются мошенники, которые обещают конвертировать виртуальную валюту в рубли. Уже несколько человек потерпело финансовые убытки, доверяя этим обещаниям.

«Поэтому на данный момент «хомяк» может только убить время. Будут ли какие-то выплаты – неизвестно. Поэтому лучше не тапать, а заниматься реальными делами», – написал Mash.



В Госдуме предложили запретить Hamster Kombat

Hamster Kombat – это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, разработчики которой обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать накопленные баллы в криптовалюту.