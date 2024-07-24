В Hamster Kombat добавили новую прибыльную карту с ограничением по времени

Авторы Hamster Kombat добавили в игру новую выгодную карточку, которая имеет ограничение по времени. Найти ее можно в разделе Specials, а купить и прокачать — лишь в течение 165 часов. Новинка получила название Kamala is calling.

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На первом уровне прокачки карта приносит 3,5 тысячи монет в час, поэтому она полностью окупается примерно за 14,5 часов.

Примечательно, что это уже вторая карточка, которую разработчики добавили в игру 24 июля. Первой была Telegram Miniapp Launch — она окупается за 25 часов.