Сервера мобильной Mortal Kombat: Onslaught отключат всего через год после релиза

В момент закрытия мобильного подразделения NetherRealm было неизвестно, что же станет с играми студии на смартфонах, однако судьба одной из них прояснилась. Сервера Mortal Kombat: Onslaught будут закрыты 21 октября, спустя год после релиза.

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Однако уже с 22 июля Mortal Kombat: Onslaught не получится отыскать в App Store и Google Play. Микротранзакции будут отключены 23 августа, но вряд ли у NetherRealm получится отыскать желающих вложить деньги в игру, которая закроется через несколько месяцев.

Mortal Kombat: Onslaught была анонсирована в 2022 году и была приурочена к 30-летию всей франшизы. У игры есть серьёзное отличие от основных игр — геймплей в духе классических beat’em’up, а не привычного файтинга. Эд Бун называл Onslaught коллекционной ролевой игрой, в которой нужно со стратегическим подходом собрать собственную команду бойцов.

У NetherRealm прямо сейчас остаётся ещё два мобильных проекта. Это файтинги Mortal Kombat: Mobile и адаптация Injustice 2 для смартфонов. Их дальнейшая судьба на данный момент неизвестна.

А прямо сейчас основной сферой деятельности NetherRealm остаётся поддержка Mortal Kombat 1, доступной на PC и консолях. В этом месяце туда прибудут Такеда и Ферра, а недавно файтинг получил поддержку 60 FPS на PC.