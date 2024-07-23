Ubisoft ответила на массовую критику Assassin's Creed со стороны японских игроков

Компания Ubisoft опубликовала большое обращение к японским фанатам серии Assassin's Creed в своих соцсетях. Оно приурочено к массовой критике разработчиков грядущей Assassin's Creed Shadows, действие которой развернётся в феодальной Японии. После анонса проекта и дебютного показа игра столкнулась с массовыми обсуждениями в Стране восходящего солнца, из-за чего Ubisoft была вынуждена прокомментировать ситуацию.

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В своём обращении создатели Assassin's Creed заявили, что серия всегда была фантастикой, пусть и с историческим уклоном. В компании попросили не воспринимать новый проект как документальное произведение, отметив, что попытаются показать средневековую Японию как можно более достоверно в том числе с помощью отзывов фанатов.

Разработчики отметили, что работают вместе с несколькими историческими консультантами, которые помогают авторам передать дух того времени. Что касается чернокожего самурая Ясукэ, то его реальная история покрыта тайной, поэтому сценаристы добавили более привычного второго главного героя — синоби Найэ.

В Ubisoft также понадеялись, что смогут оправдать ожидания игроков из разных уголков планеты, когда игра поступит в продажу на ПК и консолях — 15 ноября.