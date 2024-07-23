No Man's Sky начали более активно покупать после выхода большого обновления

Несколько дней назад авторы No Man's Sky преставили большой апдейт 5.0. Он уже вышел — с его помощью авторы решили «перезапустить» вселенную игры. Судя по всему, это помогло привлечь новую аудиторию.

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Судя по данным Steam DB, игру начали скупать более активно. Она расположилась на четвёртой позиции свежего чарта Steam. В лидерах вторую неделю подряд остаётся Steam Deck, на втором месте — Elden Ring, а на третьем — Dead by Daylight. Интерес к игре вырос после того, как в ней появилась Лара Крофт.

Также в топ-10 самых продаваемых игр за прошедшую неделю есть Red Dead Redemption 2, Norland, Black Myth: Wukong и GTA 5.

Чарт за период с 16 по 23 июля