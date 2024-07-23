No Man's Sky начали более активно покупать после выхода большого обновления
Несколько дней назад авторы No Man's Sky преставили большой апдейт 5.0. Он уже вышел — с его помощью авторы решили «перезапустить» вселенную игры. Судя по всему, это помогло привлечь новую аудиторию.
Судя по данным Steam DB, игру начали скупать более активно. Она расположилась на четвёртой позиции свежего чарта Steam. В лидерах вторую неделю подряд остаётся Steam Deck, на втором месте — Elden Ring, а на третьем — Dead by Daylight. Интерес к игре вырос после того, как в ней появилась Лара Крофт.
Также в топ-10 самых продаваемых игр за прошедшую неделю есть Red Dead Redemption 2, Norland, Black Myth: Wukong и GTA 5.
Чарт за период с 16 по 23 июля
- Steam Deck
- Elden Ring
- Dead by Daylight
- No Man's Sky
- Rust
- Red Dead Redemption 2
- Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Norland
- Black Myth: Wukong
- GTA 5