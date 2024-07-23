Microsoft и Xbox работают над полностью облачным уровнем подписки Game Pass

Компания Microsoft может работать над ещё одним уровнем подписки Game Pass — полностью облачным. Об этом рассказал журналист и известный инсайдер Джез Корден.

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По его словам, облачный уровень будет более дешёвым и доступным вариантом, чем Xbox Game Pass Ultimate. Создаётся он в первую очередь для пользователей, которые просто не хотят покупать консоль Xbox. В числе таких потребителей могут быть и обладатели конкурентных для Microsoft платформ.

Кроме того, Корден слышал кое-какие слухи о том, что Microsoft не отказалась от плана Friends & Family («Семья и друзья»), первые тесты которого проводились в 2022 году в отдельных регионах.

А ещё компания изучает потенциальный уровень подписки Xbox Game Pass со встроенной рекламой, но не ведёт над ним активной работы.

Напомним, что Microsoft недавно повысила цены на Game Pass и оправдала такое решение доступностью Call of Duty.

Тем временем, по слухам, компания может прекратить заниматься рекламой Xbox в ряде регионов.