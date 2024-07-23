Минцифры попросили разработать ПО для защиты детей от покупок в мобильных играх

Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разработать отечественный сервис, который защитил бы детей от нежелательных покупок в онлайн-играх. Об этом 23 июля сообщает RT со ссылкой на соответствующее письмо, адресованное руководителю Минцифры Максуту Шадаеву.

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По словам Ветрова, в стране разгорелась дискуссия об излишней доступности мобильных игр, в том числе азартных, включающих покупки за реальные деньги, не внутриигровую валюту. Скачать и установить такие приложения может любой владелец смартфона, в том числе ребенок.

«Особенно восприимчивы к различным виртуальным азартным играм-приложениям дети. Они искренне верят в возможность легкого выигрыша и денежного обогащения», — отметил Ветров, добавив, что такие игры «являются банальными ловушками».



Ветров попросил Шадаева рассмотреть вопрос о создании в России программного обеспечения, обязательного к установке на устройства, которыми пользуются дети. Такое ПО позволит родителям блокировать определенные приложения.

Как писала ранее «Парламентская газета», глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить мобильную игру Hamster Kombat. В ней нужно кликать по хомяку, выбивая монетки, которые авторы игры обещают когда-нибудь перевести в криптовалюту. По мнению Аксакова, это все может оказаться очередной мошеннической схемой.