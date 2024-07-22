Инсайдер рассказал о новых механиках передвижения Fortnite в шестой главе

Известный в сообществе Fortnite инсайдер Hypex поделился деталями предстоящей шестой главы. Одни из самых необычных новинок — новые механики передвижения, которые теоретически могут остаться в королевской битве навсегда. Однако, как и всегда, стоит ждать официальных заявлений разработчиков из Epic Games.

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Согласно инсайдеру, в Fortnite появится передвижение «ничком» (лёжа), которое прибавит дополнительной тактической глубины. У игроков потенциально получится ползать в траве или за укрытиями, чтобы скрываться от врагов и пуль. Следующая механика передвижения — раскачивание. Однако неясно, как она будет выглядеть. Это может быть раскачивание на трубах, либо же на верёвке.

Ещё инсайдер назвал нововведения, в которых до конца не уверен. Это может быть сразу несколько новых режимов, чьё содержание неизвестно, а также возможная новая тема с парящими островами и поддержка питомцев из творческого режима. Выход шестой главы ожидается 1 декабря, поэтому до официального анонса может пройти ещё много времени.

А ранее глава Epic Games рассказывал, что технически Fortnite на сегодняшний день может поддерживать лобби из 200 человек. Однако пока эту возможность не добавили, зато недавно в игре появился контент по мотивам «Пиратов Карибского моря».