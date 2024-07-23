Названы самые важные характеристики для игрового смартфона

Издание «Палач» опубликовало список параметров смартфона, на которые стоит обратить внимание, если устройство приобретается для гейминга.

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В первую очередь там рекомендовали оценить дисплей устройства. Для комфортного гейминга, считают в «Палаче», нужен большой экран – в идеале диагональ должна быть не менее 6,5 дюймов. Желательно выбирать устройства с разрешением как минимум Full HD и плотностью пикселей от 350 ppi. Частота экрана – не менее 90 Гц.

Процессор отвечает не только за быстродействие и производительность устройства, но и за нагрев и разрядку. Для интенсивного гейминга без троттлинга рекомендуется выбирать модели с передовыми чипами – Snapdragon 8-ой серии или MediaTek Dimensity 8000 и выше. Необходимый минимум оперативной памяти для быстрого гейминга в 2024 году – от 8 ГБ ОЗУ.

Игровой смартфон должен не только справляться с нагрузками, но и долго держать заряд. Золотой стандарт в 2024 году составляет от 5000 мАч. Важна и поддержка сверхбыстрой зарядки – от 65 Вт и выше. В идеальном случае в гаджете должна быть фича обходной зарядки, которая позволяет питаться напрямую от адаптера, минимизируя вред для аккумулятора.