$87.78-0.2495.76-0.28
Почта

Россиянам объяснили, на что обращать внимание при покупке смартфона

Издание «Палач» опубликовало список параметров смартфона, на которые стоит обратить внимание, если устройство приобретается для гейминга.

Названы самые важные характеристики для игрового смартфона
© Asus

В первую очередь там рекомендовали оценить дисплей устройства. Для комфортного гейминга, считают в «Палаче», нужен большой экран – в идеале диагональ должна быть не менее 6,5 дюймов. Желательно выбирать устройства с разрешением как минимум Full HD и плотностью пикселей от 350 ppi. Частота экрана – не менее 90 Гц.

Процессор отвечает не только за быстродействие и производительность устройства, но и за нагрев и разрядку. Для интенсивного гейминга без троттлинга рекомендуется выбирать модели с передовыми чипами – Snapdragon 8-ой серии или MediaTek Dimensity 8000 и выше. Необходимый минимум оперативной памяти для быстрого гейминга в 2024 году – от 8 ГБ ОЗУ.

Игровой смартфон должен не только справляться с нагрузками, но и долго держать заряд. Золотой стандарт в 2024 году составляет от 5000 мАч. Важна и поддержка сверхбыстрой зарядки – от 65 Вт и выше. В идеальном случае в гаджете должна быть фича обходной зарядки, которая позволяет питаться напрямую от адаптера, минимизируя вред для аккумулятора.

Игры