Создатель Stardew Valley поклялся никогда не делать платные обновления или DLC

Эрик Барон, он же ConcernedApe, известен за создание симулятора фермы Stardew Valley и свой демократический подход к развитию игры. С момента полноценного релиза в 2016 году она не получила ни одного платного дополнения, а каждое из обновлений, несмотря на свои размеры, было бесплатным. Так продолжится и в дальнейшем.

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Во время ответов на вопросы поклонников Эрик поклялся честью «имени своей семьи», что никогда не заставит поклонников платить за обновления или возможные DLC.

«Я клянусь честью имени своей семьи, что никогда в жизни не возьму денег за DLC или обновление. Сохраните это на скриншоте и пристыдите меня, если я когда-нибудь нарушу эту клятву», — поделился Барон.



Напомним, что этой весной Stardew Valley получила крупное обновление 1.6. В нём добавили разные улучшения, новые планировки шахт, предметы и другой контент. В дальнейшем обновление доберётся до консольных версий, а сам Барон не исключает появления других патчей в будущем. Однако неизвестно, когда разработчик займётся своей будущей игрой в лице Haunted Chocolatier.