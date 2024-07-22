Технический директор GTA 4 сомневается в техническом скачке между GTA 5 и GTA 6

Имя Оббе Вермея можно увидеть ещё в титрах к третьей GTA — ветеран Rockstar Games работал техническим директором студии вплоть до 2009 года, поэтому знает много её секретов. Теперь же Вермей попросил фанатов, которые ждут значительного технологического скачка в Grand Theft Auto VI, умерить свой пыл.

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Оббе думает, что следующая часть вряд ли будет сильно отличаться от Grand Theft Auto V, вышедшей в 2013 году. В этом виновато замедлившееся развитие технологий. Если разница между первой и второй консолями PlayStation была огромной, то между PS4 и PS5 подобного скачка не произошло.

«Я не знаю, может быть, у них это получилось, может быть, это потрясающе, но я думаю, что у некоторых людей ожидания могут быть немного завышены. Переход от GTA 2 к GTA 3 был большим, а от San Andreas к GTA 4 — очень большим. Я не думаю, что мы когда-нибудь снова увидим такой скачок», — поделился Вермей.



Однако в первом трейлере GTA 6 бывший технический директор Rockstar Games отметил несколько примечательных деталей. Во-первых, это сцена на пляже, где есть множество людей, каждый из которых занят собственными делами. А ещё Оббе оценил настоящую атмосферу Флориды, которая «очень хорошо подходит» для GTA.

Заявление Оббе Вермея можно воспринимать по разному. Разработчик не учёл, что GTA 5 впервые выходила ещё на PlayStation 3 и Xbox 360 — консолях с железом 2006 года. На PlayStation 4 в свою очередь Rockstar Games выпустила масштабный вестерн Red Dead Redemption 2, который считается одной из лучших существующих игр.

В сравнении с GTA 5 в RDR 2 разработчики сделали гораздо более проработанный на мелкие детали мир. Это касается как анимаций, так и его постепенного развития — дома строятся по ходу прохождения сюжета. Также нельзя не отметить детальную физику снега, грязи и не только. Ещё одним важным аспектом вестерна стал животный мир, который живёт по собственным правилам.

Если же брать в расчёт утечку GTA 6 из 2022 года, то можно отметить, что боевик действительно похож на GTA 5. Это может быть как особенность ранней версии, которая находится в разработке, так и соответствие успешной геймплейной формуле, которая используется в обновляемой по сей день Grand Theft Auto Online.

К слову, Вермей пришёл на интервью к тому человеку, который ранее говорил с другим бывшим сотрудником Rockstar. Тот назвал причину отмены сюжетных дополнений для GTA 5.