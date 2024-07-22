Моддер добавил в «Ведьмака 3» полноценную систему репутации
Набор инструментов REDkit для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» продолжает привлекать энтузиастов, которые делятся с сообществом своими модификациями. Если в прошлый раз поклонники были шокированы возможностью сыграть за чародеек, то свежий мод добавляет в культовую игру систему репутации.
Разработчик бесплатного мода под названием Reputation System заявляет, что восстановил концепцию репутации, от которой отказалась CD Projekt RED во время разработки. Поведение Геральта начнёт влиять на отношение к нему со стороны фракций в разных регионах, что окажет влияние на разную деятельностью.
Всего есть пять уровней репутации: от «ненавистного» до «уважаемого». Каждый уровень присуждается в зависимости от количества очков репутации Геральта в разных регионах игрового мира. Их автор разделил самостоятельно. К примеру, в Темерию входят Белый сад и Велен, а в состав Нильфгарда вошли Визима и армейский лагерь.
Изначально игроки начинают прохождение с нейтральной репутацией (50 очков). Основное преимущество высокой репутации — скидки в магазинах и более высокая цена при продаже собственных предметов. Также репутация влияет на ставки.
Получить или понизить уровень репутации можно за разные действия. Это будет как выполнение сюжетных или побочных заданий, так и другие активности. Например, выполнение заказов на монстров увеличивает репутацию, а кражи или драки с охранниками снижают.
Также в модификации Reputation System предусмотрен ручной перевод на русский язык. Создатель мода также известен за другие свои проекты. Например, в одном моде он внёс изменения в экономику игры, а в другом обновил иконки различного снаряжения.