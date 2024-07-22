Моддер добавил в «Ведьмака 3» полноценную систему репутации

Набор инструментов REDkit для игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» продолжает привлекать энтузиастов, которые делятся с сообществом своими модификациями. Если в прошлый раз поклонники были шокированы возможностью сыграть за чародеек, то свежий мод добавляет в культовую игру систему репутации.

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Разработчик бесплатного мода под названием Reputation System заявляет, что восстановил концепцию репутации, от которой отказалась CD Projekt RED во время разработки. Поведение Геральта начнёт влиять на отношение к нему со стороны фракций в разных регионах, что окажет влияние на разную деятельностью.

Всего есть пять уровней репутации: от «ненавистного» до «уважаемого». Каждый уровень присуждается в зависимости от количества очков репутации Геральта в разных регионах игрового мира. Их автор разделил самостоятельно. К примеру, в Темерию входят Белый сад и Велен, а в состав Нильфгарда вошли Визима и армейский лагерь.

© Скриншот

© Скриншот

© Скриншот

Изначально игроки начинают прохождение с нейтральной репутацией (50 очков). Основное преимущество высокой репутации — скидки в магазинах и более высокая цена при продаже собственных предметов. Также репутация влияет на ставки.

Получить или понизить уровень репутации можно за разные действия. Это будет как выполнение сюжетных или побочных заданий, так и другие активности. Например, выполнение заказов на монстров увеличивает репутацию, а кражи или драки с охранниками снижают.

Также в модификации Reputation System предусмотрен ручной перевод на русский язык. Создатель мода также известен за другие свои проекты. Например, в одном моде он внёс изменения в экономику игры, а в другом обновил иконки различного снаряжения.